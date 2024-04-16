Уничтожена одна из самых современных модификаций САУ CAESAR 8х8

Четырехосная версия 155-мм самоходной артиллерийской установки CAESAR формирований киевского режима уничтожена на Волновахском направлении.

Вражеская САУ была обнаружена беспилотником-разведчиком во время марша, затем, когда расчет успел ее замаскировать, по ней ударили барражирующим боеприпасом "Ланцет". Наведение осуществляли бойцы 40-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В результате цель оказалась поражена.

Данная модификация самоходки противника выполнена на шасси вездехода Tatra T815. Мощность двигателя - 410 л.с.

Система заряжания - автоматизированная. Боекомплект - тридцать выстрелов. Максимальная дальность стрельбы - не менее 40000 м. Масса - 32000 кг. Экипаж - три человека.

CAESAR 8х8 много критиковали за многочисленные дефекты конструкции и неважные характеристики проходимости.