Израиль нанес удары по югу Ливана после атаки беспилотников на Бейт-Гилель

Истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана и наносят ракетные удары по окрестностям города Эль-Хиям, где находится один из оплотов шиитской милиции "Хезболлах".

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Как сообщила телестанция Al Jazeera, воздушная атака последовала за нападением двух беспилотников-камикадзе, запущенных шиитскими бойцами, на еврейское поселение Бейт-Гилель, расположенное поблизости от города Кирьят-Шмона в 2,5 км от ливано-израильской границы.

По ее информации, при падении беспилотных летательных аппаратов раздалось два сильных взрыва, погибла одна израильтянка и еще двое поселенцев получили ранения.

В заявлении "Хезболлах", размещенном в Telegram-канале, говорится, что ее отряды использовали БПЛА для атаки на стартовые площадки ПРО "Железный купол" в Верхней Галилее.