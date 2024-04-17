Несколько военных подразделений ВСУ отказываются исполнять приказы главнокомандующего украинской армией Александра Сырского, заявил на своем YouTube-канале британский аналитик Александр Меркурис. Он оценил сложившуюся ситуацию в ВСУ как кризис и допустил, что в скором времени эти бригады будут расформированы.

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По данным эксперта, речь идет о соединениях, которые ранее были приближены к экс-главкому Валерию Залужному. Среди них: 67-ая бригада ВСУ, а также 3-я бригада «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Эти подразделения, уточняет Меркурис, отказались выполнить приказ о контратаке в районе Авдеевки и переброске в Часов Яр.

Ранее Меркурис предположил, что Россия может взять под контроль оставшиеся 45 городов в центральном регионе Донбасса. ВС РФ, получив контроль над одним населенным пунктом, открывают путь к другому, резюмировал эксперт.

В ВСУ заявили о риске обвала фронта летом

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер допустил, что неспособность украинской противовоздушной обороны противостоять ВС России приведет к тому, что киевские власти потеряют Харьков. По его словам, это может произойти уже в ближайшее время.

В свою очередь издание Al Binaa писало, что поражение Вооруженных сил Украины в конфликте неизбежно, что может грозить серьезными последствиями для Вашингтона. По мнению автора статьи, при таком сценарии США лишатся мирового влияния, превратившись в регионального игрока без глобального статуса.