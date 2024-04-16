Власти Молдавии связали "успехи" ВСУ с выводом войск РФ из Приднестровья

Кишинев считает, что вопрос о выводе военных РФ из Приднестровья можно будет рассмотреть после завершения украинского конфликта, при этом решению поставленного вопроса в пользу властей Молдавии поспособствует «успехи» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. С таким мнением в интервью Radio Moldova выступил вице-премьер Молдавии Олег Серебрян.

«Военный успех Украины создаст перспективы и для вывода российских военных и вооружений из приднестровского региона», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

До этого министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в ходе совместного брифинга с главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ианом Борчем заявил, что Кишинев видит «твердую необходимость» в выводе российских войск из Приднестровья, Молдавия рассчитывает на помощь союзников в этом вопросе.

Министр добавил, что «друзья» Кишинева могут «ускорить» процесс вывода войск РФ из региона и Молдавия надеется на соответствующие шаги от партнеров.