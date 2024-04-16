Армия Израиля отработала на учениях одновременные действия в отношении Ливана и Сирии

Израильские военные провели учения, на которых среди прочего отрабатывали одновременные действия в отношении Ливана и Сирии. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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По ее информации, учения были организованы Северным командованием Армии обороны Израиля совместно с армейским управлением по кибербезопасности. В ходе тренировок отрабатывались "развертывание военнослужащих и использование технических средств" в этом районе.

"На учениях симулировался бой в цифровой среде", - говорится в сообщении.

Военнослужащие, в частности, отрабатывали взаимодействие между разными уровнями командования, "чтобы подготовить оперативные ответы на случай любого потенциального сценария".

Среди прочего бойцы 210-й дивизии "провели тренировки по целому ряду сценариев, включающих одновременно ливанское и сирийское направления", проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, артиллеристы 282-й бригады отрабатывали на этих учениях "быстрый переход от обычного режима к чрезвычайному в рамках обеспечения готовности к различным сценариям на севере", сообщили в армии.