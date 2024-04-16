НАТО проведет в Финляндии учения на границе с Россией

В Финляндии пройдет серия учений с участием военнослужащих стран НАТО, в том числе и у границы с Россией. В них будут задействованы около 20 тысяч человек, говорится в пресс-релизе сухопутных войск страны.

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«Учения пройдут по всей Финляндии с конца апреля по начало июня. Армия будет проходить подготовку и развивать потенциал для двусторонних и многосторонних совместных операций с союзниками (…) В учениях по защите Финляндии примет участие значительное число военнослужащих из стран НАТО», - говорится в сообщении.

Ожидается, что в маневрах будут задействованы около 20 тысяч военнослужащих. Серия учений стартует 26 апреля. Маневры «Arrow 24» пройдут под руководством бронетанковой бригады и продлятся до 14 мая. В них будет задействовано около 2,6 военнослужащих, в том числе «союзники из Великобритании, Латвии и Эстонии».

Учения «Repo 24» должны пройти с 27 по 31 мая в непосредственной близости к российской границе, в Кюменлааксо. Руководить ими будет Карельская бригада.

Также планируется проведение учений ПВО, артиллеристов и сухопутных войск. В них будут задействованы военнослужащие из Великобритании и США. Серия учений должна завершиться 7 июня.

После начала Россией спецоперации на Украине Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО. Она официально вошла в альянс в апреле 2023 года. При этом новый финский лидер Александр Стубб отмечал, что до конца спецоперации у Финляндии «фактически не будет отношений с Россией».