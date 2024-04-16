Названа причина перехода ВСУ с беспилотников на воздушные шары

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru рассказал, как Вооруженные силы Украины могли использовать сбитый над Курской областью воздушный шар. По словам специалиста, с его помощью могли вести разведку или сбросить на объект взрывное устройство.

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Полагаю, что ВСУ преследовали две цели. Первая — разведывательная: с помощью телеметрической аппаратуры попытаться выявить позиции российских войск, заграждений, дорог. И вторая — в конце операции сбросить взрывное устройство на объект, — объяснил военэксперт.

По словам Матвийчука, Украина «ни перед чем не остановится». Российские военные научились сбивать беспилотники, поэтому противник переходит к воздушным шарам, считает военный эксперт.

Ничего, их тоже можно заметить даже визуально, найдем противоядие и к этой отраве, — заключил Матвийчук.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины впервые попытались атаковать территорию России с помощью малоразмерного воздушного шара. Дежурные средства ПВО сбили аппарат утром 16 апреля над Курской областью.