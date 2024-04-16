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США заподозрили КНДР в разработке биологического оружия

КНДР облатает технологическим потенциалом в генной инженерии и возможно занимается разработкой биологического оружия. Об этом сообщается в докладе Госдепартамента США, передает южнокорейское агентство Yonhap.

США заподозрили КНДР в разработке биологического оружия
© ТАСС
«По оценкам Соединенных Штатов, в КНДР существует национальная программа наступательного биологического оружия», — заявили в Госдепе.

В ведомстве также подчеркнули, что Пхеньян активно развивает генную инженерию «с использованием таких технологий, как CRISPR (технология редактирования генома — прим. «Ленты.ру»)».

Ранее КНДР успешно испытала элемент — сопло двигателя — гиперзвуковой ракеты. На испытаниях присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын. Северокорейский лидер выразил удовлетворение выполнением задач в области создания стратегического оружия.

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