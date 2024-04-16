Патрушев заявил об активизации украинских диверсантов в РФ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о дополнительных мерах по обеспечению безопасности граждан на Северо-Западе страны на фоне активизации на территории РФ диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов. Газета.Ru

Так, по его данным, только на территории Северо-Западного федерального округа, находящемся на значительном расстоянии от линии боевого соприкосновения, в прошлом и этом году было совершено 19 терактов, предотвращено 27 преступлений террористической направленности. Кроме того, была пресечена деятельность террористических ячеек в Коми и Карелии. Российская газета

Ранее Патрушев рассказал, что инструкторы НАТО готовят диверсантов для участия в операциях против России. По его словам, подготовка ведется на территории ряда стран, в качестве живой силы используются наемники. Кроме того, «принимаются коллективные решения о новых поставках вооружения с повышением их технических и дальнобойных возможностей», уточнил он. News.ru