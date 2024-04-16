Полковник объяснил попытку ВСУ атаковать Россию с помощью воздушного шара

В основном Вооруженные силы Украины (ВСУ) в качестве авиации используют беспилотники, отметил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал экзотикой применение украинской армией воздушного шара, а также описал принцип его работы.

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Ранее Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать территорию России при помощи малоразмерного воздушного шара. Он был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) над Курской областью около 8:15 мск.

«Они летают беспилотниками в основном, вот, решили еще использовать экзотику, якобы беспилотники вы научились сбивать, а вот шары воздушные? Работает это очень просто. К воздушному шару прикрепляются какие-нибудь кумулятивные гранаты или просто осколочные, фугасные гранаты, какие-нибудь взрывные устройства, и когда шар оказывается над каким-то объектом, эти гранаты сбрасываются», — поделился эксперт.

При этом, чтобы сориентироваться, перед запуском шара необходимо смотреть за тем, куда идет поток воздуха, сказал он.

«Но, как я понимаю, этим ребятам ведь плевать, куда он полетит, им важно, чтобы они натворили какой-то беды. Если над городом упадет снаряд, граната, они уже будут счастливы, они выполнят свою задачу, их же задача — запугать людей, показать, что они могут мстить, что власти не в состоянии защитить свое население», — заключил собеседник «Ленты.ру».

11 апреля ВСУ впервые с начала специальной военной операции атаковали Мордовию. В небе над регионом было сбито два беспилотника.