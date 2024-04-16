В Кремле назвали препятствие для перемирия с Украиной на время Игр

Украинские власти используют попытки перемирий для перегруппировки и перевооружения войск, что усложняет реализацию таких инициатив. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о приостановке конфликтов на время проведения Олимпийских игр в Париже летом 2024 года. Ранее французский лидер сообщал о намерении обсудить этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Вы знаете, президенту неоднократно задавали подобные вопросы, и президент, и наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие идеи и такие инициативы для попытки перегруппироваться, для попытки перевооружиться и так далее, и тому подобное. Это, конечно, существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив», — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что до сих пор Париж не принимал официальных шагов по возможности перемирия на время Олимпиады.