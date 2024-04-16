В Иране заявили, что США, Франция и Британия не смогли сбить атаковавшие Израиль ракеты

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля, а также США, Франции и Великобритании не смогли сбить ракеты, запущенные Ираном в ходе массированной атаки по территории Израиля. С таким заявлением выступил пресс-секретарь комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского Меджлиса (парламента) Абольфазль Амуи.

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"В ходе этой операции, наряду с многоуровневыми системами противовоздушной обороны [Израиля], США, Франция и Великобритания задействовали свои комплексы ПВО, но не смогли сбить иранские ракеты", - заявил депутат в эфире иранского телеканала Student News Network (SNN).

Парламентарий отметил, что запуск большого числа ракет и беспилотников был направлен на то, чтобы "сбить с толку системы ПВО", и Иран "добился этой цели". Амуи подчеркнул, что Израиль пытается "приуменьшить последствия иранского удара в средствах массовой информации".

Иранский депутат отметил, что Тегеран "не стремился к массовым жертвам и нанесению ударов по уязвимым городским районам". Целью операции, по его словам, стало "восстановление системы сдерживания" в отношении еврейского государства, чтобы Израиль "не мог провести более масштабных операций" против интересов исламской республики, как, например, обстрел иранского консульства в Сирии. Смысл политики сдерживания в том, что следующий ответ Тегерана на угрозы его безопасности "будет сильнее и ощутимее", уточнил пресс-секретарь комитета Меджлиса по нацбезопасности.

В понедельник Амуи заявил иранскому агентству Mehr, что "Тегеран не хочет войны в регионе" и стремится снизить напряженность на Ближнем Востоке, "считая главной проблемой преступления [Израиля] против населения сектора Газа". По его словам, "агрессивный характер" еврейского государства "постоянно ведет к эскалации" и, как только израильская военная операция в секторе Газа прекратится и "палестинский народ обретет свои права", напряжение снизится.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Иранские государственные СМИ заявили, что целями ударов по Израилю были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% из порядка 350 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим.