$93.59+0.1599.79+0.07
Войти в почту

Боррель «стучится в двери» стран — членов ЕС ради зенитных батарей для Украины

Представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что «стучится в двери» государств — членов Евросоюза, чтобы те передали Украине зенитные батареи либо «купили их» для украинской армии. Об этом он сообщил в интервью Le Monde.

Боррель заявил, что стучится в двери стран ЕС для закупки ВСУ зенитных батарей
© Zuma/ТАСС
«Я стучу в двери государств-членов, чтобы сказать им, что если у них нет зенитных батарей, то они должны их купить (для Украины. — Прим. ред.). Дело продвигается медленно, вклады государств-членов сильно разнятся», — подчеркнул Боррель.

До этого Politico со ссылкой на высокопоставленного еврочиновника сообщала, что Европейский союз (ЕС) при помощи Европейского оборонного агентства закупил для Украины снарядов на сумму в 350 млн из предложенных военной промышленностью 1,5 млрд.

В мире
Военные новости
Жозеп Боррель
ЕС
Украина
СВО
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости