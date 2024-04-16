Зеленский назвал причину уничтожения Трипольской ТЭС

Вооруженным силам России удалось поразить Трипольскую ТЭС в Киевской области, поскольку у Украины закончились ракеты для охранявших станцию средств ПВО, заявил Владимир Зеленский. Газета.Ru

«На Трипольской станции, от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье», — подчеркнул он. Lenta.ru

Ранее украинские энергетики подтвердили, что одна из крупнейших на Украине Трипольская ТЭС полностью уничтожена после ударов ВС РФ 11 апреля. При этом все работники станции остались живы. Российская газета