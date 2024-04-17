Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать беспилотниками самолетного типа объекты на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Инцидент произошел утром 17 апреля.

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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Мордовия», - сообщили в оборонном ведомстве.

В минувший понедельник украинские националисты запустили ударный дрон в направлении Краснодарского края. Дежурные средства ПВО вовремя обнаружили воздушную цель, отследили и уничтожили ее. Жертв и разрушений на земле не допущено.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.