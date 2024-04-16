В Швеции отметили несоответствие противоракетной обороны страны вызовам времени

Противоракетная оборона Швеции не соответствует вызовам времени. В годы холодной войны она насчитывала около тысячи боевых единиц, сегодня счет идет на десятки, рассказал военный эксперт и преподаватель Военного университета Микаэль Реберг в интервью газете Dagens Nyheter.

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"Если речь идет о таком нападении, какому в минувшие выходные подвергся Израиль, то, конечно же, у нас нет возможности справиться только собственными ресурсами", - заявил он.

По его словам, шведская армия располагает современными вооружениями, однако число их небольшое, что существенно при атаке с воздуха. Частично это объясняется тем, что в последние десятилетия Швеция отказалась от территориальной обороны в пользу частей и подразделений, предназначенных для операций за ее пределами.

"Тогда мы думали о противнике наподобие того, что был в Афганистане, у которого не было военно-воздушных сил. Есть и такие, кто выступал за полный отказ от шведской противовоздушной обороны", - отметил эксперт.

Среди высокотехнологичных систем, стоящих на вооружении шведской армии, в первую очередь называют Patriot и Iris, которые используют те же ракеты, что устанавливаются на истребителе JAS Gripen.

Говоря об Израиле, Реберг подчеркнул, что свою противовоздушную оборону тот развивал исходя из конкретных условий и угроз. То же самое делала и Швеция.