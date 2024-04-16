Пентагон назвал дроны и ракеты Ирана «серьезной угрозой»

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что атака на Израиль продемонстрировала серьезность угрозы, которую представляют иранские дроны и ракеты. Расшифровка брифинга Райдера опубликована на сайте Минобороны США.

Журналисты спросили пресс-секретаря Пентагона, есть ли у Ирана «более современное оружие, которое он мог бы развернуть в случае любого другого нападения на Израиль».

«Иран продемонстрировал способность создавать серьезные угрозы с учетом его беспилотников, баллистических ракет, крылатых ракет, но я не собираюсь вдаваться в подробности», - ответил Райдер.

Представитель Пентагона также сообщил, что власти Ирана не предупреждали США о масштабах готовящейся атаки и ее деталях.

Он добавил, что американские истребители, участвовавшие в защите Израиля, уничтожили более 80 беспилотников, которые направлялись в страну.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в направлении Израиля. Эта атака стала ответом на авиаудар Израиля по консульству в Дамаске, в результате которого погибли высокопоставленные иранские военные.

В Израиле сообщили, что совместно с силами США им удалось сбить большинство иранских дронов и ракет. СМИ писали, что президент США Джо Байден отговорил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху от немедленного ответного удара.