Ракету-носитель "Старт-1М" создают на базе МБР "Тополь-М"

Межконтинентальная баллистическая ракета "Тополь-М" стала базой для новой конверсионной ракеты-носителя "Старт-1М".

Создание новой ракеты-носителя не предполагает внесения радикальных изменений в конструкцию МБР.

"Ракета-носитель "Старт-1М" разрабатывается в МИТ на базе МБР "Тополь-М". РН, как и МБР, предполагается запускать с мобильной пусковой установки", - заявил источник в ракетно-космической отрасли. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что новая ракета-носитель сможет выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 500 кг.

Запуски "Старта-М" планируется осуществлять с космодрома "Восточный".

Напомним, что ранее на базе МБР "Тополь" разработана конверсионная космическая ракета-носитель "Старт", предназначенная для использования малогабаритных космических аппаратов. С 1993 по 2006 год состоялось 7 запусков ракет-носителей "Старт".