В США назвали главную мотивацию Израиля нанести ответный удар по Ирану

Чиновник из США назвал главной мотивацией возможного ответного удара Израиля по территории Ирана намерение продемонстрировать свои возможности. Об этом он рассказал телеканалу Al Jazeera.

По его словам, Израиль заинтересован ответить на атаку со стороны Тегерана не для эскалации напряженности в регионе, а с целью показать свою военную мощь.

«Израиль не сообщил нам о какой-либо конкретной дате возможного удара. Мы продолжаем наши усилия по предотвращению дальнейшей эскалации», — заявил собеседник телеканала.

Названо самое эффективное оружие Ирана

Ранее стало известно, что США открестились от нанесения удара по Ирану, предупредив Израиль, что в случае ответных действий в отношении исламской республики еврейское государство будет действовать в одиночку.