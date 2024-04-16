Российский вертолет Ми-35М нанес удар по опорным пунктам ВСУ

Российский транспортно-боевой вертолет Ми-35М на Купянском направлении поразил опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал министерства обороны Российской Федерации.

Экипаж вертолета наносил удары по противнику неуправляемыми авиационными ракетами. Для большей дальности пуска ракет Ми-35М выполнял кабрирование, а затем, выпустив тепловые ловушки, уходил на минимальную высоту. Передовой авиационный наводчик сообщил об успешном поражении всех указанных целей. Вертолет совершил полет в штатном режиме, а затем благополучно вернулся на аэродром базирования.

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До этого сообщалось, что Россия передала Белоруссии партию транспортно-боевых вертолетов Ми-35М. 2 апреля сообщалось, что ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на Купянском направлении.