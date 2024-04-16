МО РФ сообщило об уничтожении позиций ВСУ в приграничном районе Украины

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" Северной группировки ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Благодаря действиям разведывательных подразделений группировки на одном из направлений был обнаружен пункт временной дислокации противника с личным составом и артиллерийскими системами иностранного производства. Расчет "Урагана" добирается из своих укрытий до точки пуска ракет всегда разными маршрутами. Военнослужащие приводят в боевое положение свою машину. Наводятся на цель и начинают по ней работать реактивными снарядами калибра 220 мм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель была поражена.

Также в оборонном ведомстве добавили, что точки, выбранные для стрельбы, расчеты "Ураганов" меняют иногда до 10 раз в сутки. Есть дневные и ночные. На каждой находиться можно лишь несколько минут.

"Цели - пехота, техника, укрепрайоны противника. Техника надежная, проблем с ней не было никогда. Достаточно проходимая, быстрая, маневренная. Расчет работает великолепно, с ним уже достаточно долго, все быстро делается. Команда выполняется четко и своевременно", - цитирует ведомство командира подразделения с позывным Балу.

РСЗО "Ураган" предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей.