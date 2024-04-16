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Стало известно о проблемах ВСУ с форсированием Днепра

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр на резиновых лодках сведены на нет мощным и точным огнем российских военных, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом пишет РИА Новости.

Стало известно о проблемах ВСУ с форсированием Днепра
© globallookpress.com

По его словам, украинские войска теперь редко пытаются переправить солдат на резиновых лодках.

«Все их попытки сведены на нет. Из-за мощного и точного огня наших военных это практически невозможно», — подчеркнул глава региона.

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Он добавил, что все подходы многократно пристреляны.

6 апреля стало известно, что российские военные атаковали пять лодок ВСУ на Днепре. Плавательные средства были поражены артиллерией и дронами. Столкновение состоялось в местах загрузки десанта и при попытках украинских военных приблизиться к левому берегу в ночное время.

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