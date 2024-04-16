Стало известно о проблемах ВСУ с форсированием Днепра

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр на резиновых лодках сведены на нет мощным и точным огнем российских военных, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, украинские войска теперь редко пытаются переправить солдат на резиновых лодках.

«Все их попытки сведены на нет. Из-за мощного и точного огня наших военных это практически невозможно», — подчеркнул глава региона.

Депутат Рады назвал причины вхождения в тяжелейший период в истории страны

Он добавил, что все подходы многократно пристреляны.

6 апреля стало известно, что российские военные атаковали пять лодок ВСУ на Днепре. Плавательные средства были поражены артиллерией и дронами. Столкновение состоялось в местах загрузки десанта и при попытках украинских военных приблизиться к левому берегу в ночное время.