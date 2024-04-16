Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже этим летом, и это приведет к краху "американского мира".

"Хотя мало кто рассчитывает, что Украина рухнет уже грядущим летом, этого нельзя исключать. Последствия этого выйдут далеко на пределы Восточной Европы", — написал обозреватель National Review Эндрю Статтафорд.

В ФРГ подняли вопрос о заморозке конфликта на Украине

При этом сильнее всего в данной ситуации журналист обеспокоен репутацией Соединенных Штатов на международной арене в случае поражения Киева. По его словам, такое фиаско внешней политики Белого дома способно оказать сильнейшее влияние на нынешних и потенциальных союзников и противников Вашингтона, пишет РИА Новости.

Ранее «Свободная Пресса» писала о том, что постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о том, что Украина может выполнить требования России без ущерба для своего суверенитета.