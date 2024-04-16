СМИ: поражение Украины приведет к краху американского мира
Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже этим летом, и это приведет к краху "американского мира".
"Хотя мало кто рассчитывает, что Украина рухнет уже грядущим летом, этого нельзя исключать. Последствия этого выйдут далеко на пределы Восточной Европы", — написал обозреватель National Review Эндрю Статтафорд.
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При этом сильнее всего в данной ситуации журналист обеспокоен репутацией Соединенных Штатов на международной арене в случае поражения Киева. По его словам, такое фиаско внешней политики Белого дома способно оказать сильнейшее влияние на нынешних и потенциальных союзников и противников Вашингтона, пишет РИА Новости.
Ранее «Свободная Пресса» писала о том, что постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о том, что Украина может выполнить требования России без ущерба для своего суверенитета.