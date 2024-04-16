Белый дом объяснил отказ защищать Украину от воздушных атак
Удар Ирана по территории Израиля слишком отличается от конфликта на Украине, поэтому США не могут помогать киевским властям защищаться от воздушных атак, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в Белом доме. По его словам, у этих противостояний совершенно разная картина угроз.
Я ждал этого вопроса. Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз, — обратил внимание американский политик.
В США назвали роковое решение по Украине
Президент США Джо Байден, как напомнил Кирби, изначально дал понять, что американские военные не будут вовлечены в украинский конфликт «в боевой роли». Вашингтон сфокусировался на предоставлении Киеву средств защиты воздушного пространства, констатировал он.
К сожалению, мы не можем этого делать прямо сейчас, — уточнил представитель Белого дома.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что предпринял попытку убедить экс-президента США Дональда Трампа в необходимости помогать Украине. По его словам, неважно, кто станет хозяином Белого дома после выборов, однако допустить усиления позиций РФ нельзя в любом случае. Решение о помощи Украине также повлияет на соотношение сил между США и КНР, добавил политик.