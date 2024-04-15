В Пентагоне отказались комментировать данные о неудачных запусках ракет из Ирана

Представитель Пентагона отказался комментировать утверждения о том, что значительная часть баллистических ракет Ирана не смогла взлететь или не достигла целей на территории Израиля во время удара 13 апреля.

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"Я не могу предоставить какую-либо информацию на этот счет с этой трибуны. Я точно не буду вдаваться в данные разведки с этой трибуны", - заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. "Я лишь вновь укажу на тот факт, что по целям на территории Израиля было выпущено более 300 воздушных средств поражения, из которых 99% были сбиты", - заявил он.

Он также не дал ответа на вопрос о том, связаны ли предполагаемые неудачи с запуском ракет из Ирана с какой-либо диверсионной деятельностью.

"Повторюсь, я видел эти сообщения, но мне нечего сказать на этот счет с этой трибуны", - подчеркнул Райдер.

Ранее телеканал Fox News сообщил со ссылкой на источник, что около 50% баллистических ракет Ирана не смогли взлететь или не достигли своих целей в Израиле. По данным газеты The Wall Street Journal, которая приводит те же данные, Иран выпустил по Израилю от 115 до 130 баллистических ракет. Источники издания утверждают, что только половина из выпущенных ракет была перехвачена, остальные не попали в цель.