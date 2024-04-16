Стало известно о росте чиста атак на Запорожскую АЭС

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) за последние несколько месяцев интенсифицировались, Москва информирует об этом МАГАТЭ, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, пишет РИА Новости.

По его словам, российские военные фиксировали и подавляли до 100 с лишним беспилотнников в неделю. Он указал, что Россия регулярно информировала и продолжает информировать Совет безопасности ООН и секретариат МАГАТЭ об этом.

Глава МАГАТЭ заявил о риске ядерной катастрофы на ЗАЭС

5 апреля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ЗАЭС с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Работа станции в результате атаки не была нарушена, критически важные объекты инфраструктуры не повреждены.