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В Европе назвали сроки взятия Россией Харькова

Европейский военный эксперт Джейкоб Паракилас заявил, что Россия может занять Харьков за несколько месяцев. Об этом сообщает Newsweek.

В Европе назвали сроки взятия Россией Харькова
© globallookpress.com

По словам аналитика, у России есть преимущество перед Украиной в проведении наступательных действий. Из-за географической близости Харькова к российской границе, Москва сможет поддерживать наступление и в итоге «взять город под свой контроль в течение месяцев».

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Паракилас подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас стали «гораздо слабее, чем в прошлом году».

Ранее начальник Генштаба Эстонии генерал-майор Энно Митс заявил, что Россия способна занять Харьков «одним махом». Тем не менее, для удержания города может потребоваться «значительно больше войск», добавил он.

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