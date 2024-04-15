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Военэксперт назвал самое эффективное оружие Ирана

Иран обладает мощными баллистическими ракетами, а также развитым производством ударных беспилотников, сообщил NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его мнению, эти образцы вооружения сегодня самые эффективные из тех, что имеются у иранских войск.

Из иранских вооружений наиболее эффективны баллистические ракеты. Иран обладает, как мы знаем, хорошими БПЛА, он сегодня удивляет своими достижениями в военно-технической сфере и тактике, которую, видимо, Тегеран давно разработал, — заметил эксперт.

По его словам, часть технологий военных беспилотников Иран мог заимствовать у США, когда сумел посадить на своей территории американский беспилотник.

США потеряли разведывательный дрон несколько лет назад. С тех пор, я думаю, иранцы очень серьезно повысили свою инженерную грамотность, создали инженерные школы по беспилотникам, ну и их тактику применения не только в воздухе, но и на море, — сказал Козюлин.

Ранее сообщалось, что военные эксперты предположили использование Ираном для атаки на Израиль ударных беспилотников «Шахед-136», которые несут около 20 кг взрывчатки, и крылатых ракет Х-55 с дальностью действия до 3000 км. Не исключено, что применялись также ракеты «Павех» дальностью действия до 1650 км.

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