Наступление российской армии может начаться в конце мая — начале июня. Такое предположение высказал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов).

«Российские войска начнут наступление в конце мая — начале июня», — сказал Буданов, его слова передает «Страна.ua». Он добавил, что к этому времени ВСУ хорошо подготовятся.

Однако, по его словам, без поддержки со стороны западных союзников украинской армии будет сложно сдержать такое наступление. Он подчеркнул важность своевременной военной помощи от Запада для Украины в текущей ситуации, но конкретные сроки поставок остаются неопределенными.

Зеленский пригрозил России новым контрнаступлением ВСУ

Ранее сообщалось, что ВС РФ ведут активные наступательные действия в городе Часов Яр. Российские военные уничтожают опорные пункты ВСУ. Подробнее о том, что происходит в регионе — в материале URA.RU.

*Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.