NZZ: украинские силы ПВО больше не могут защитить стратегически важные объекты
Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины больше не в состоянии защитить некоторые стратегически важные объекты, пишет издание Neue Zürcher Zeitung.
«Украина больше не может защитить с воздуха некоторые стратегически важные места от российских ударов», — говорится в публикации.
Как пишет издание, ситуация в небе над Украиной значительно ухудшилась в последние несколько недель.
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Ранее полковник ВС Австрии Маркус Рейснер заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung, что ВПК Украины понёс тяжёлые потери в ходе конфликта с Россией.