Израиль отложил начало операции в Рафахе из-за атаки Ирана

Израиль отложил планы по началу операции в Рафахе в секторе Газа из-за атаки Ирана на территорию страны в ночь на 14 апреля. Об этом сообщает CNN cо ссылкой на израильские источники.

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По данным источников телеканала, Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля должны были начать разбрасывать листовки в районах Рафаха 15 апреля на фоне подготовки к наземному наступлению.

Один израильский чиновник заявил, что Израиль по-прежнему полон решимости провести наземное наступление в Рафахе, хотя сроки эвакуации гражданского населения и предстоящего наземного наступления на данный момент остаются неясными.

Иран в ночь на 14 апреля в ответ на израильский ракетный удар по консульству республики в Сирии начал массированную воздушную атаку на Израиль, применив 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля».