Российские военные ликвидировали украинца Юрия Лущая, который на протяжении многих лет был администратором «Википедии» на русском языке. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщили в пресс-службе онлайн-энциклопедии.

© Вечерняя Москва

Лущая удалось ликвидировать под Артемовском.

— С 28 марта 2024 года Лущай сначала считался пропавшим без вести, а впоследствии стало известно, что в тот день он был убит возле села Ивановское, — передает «Life.ru»

Лущай с 2009 создал больше 179 статей, как правило посвященных историкам. В ряды Вооруженных сил Украины он вступил в 2023 году.

Сторонник Саакашвили погиб в зоне СВО

«Википедию» могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN.

Также в этот день стало известно о ликвидации украинской женщины-снайпера Екатерины Шинкаренко с позывным «Виски».

Два снайпера Вооруженных сил Российской Федерации за минуту смогли ликвидировать группу наемников из Польши на Харьковском направлении. На протяжении трех дней бойцы выслеживали 12 иностранцев, в число которых входил отставной майор регулярной армии Польши.