Экс-генсек НАТО призвал Израиль к сдержанности в ответе Ирану

Бывший генсек НАТО Джордж Робертсон выразил надежду, что Израиль "проявит сдержанность" в своей реакции на атаку со стороны Ирана.

"Что будет дальше, зависит от того, как отреагирует Израиль. Как и весь остальной мир, я также надеюсь, что они будут сдержанны в своих действиях", - сказал он в интервью Австрийскому агентству печати.

Вместе с тем Робертсон не считает, что атака станет "переломным моментом" в конфликте на Ближнем Востоке.