Украина получит F-16 с новейшим вооружением от Норвегии

Норвегия собирается передать украинским войскам истребители F-16, оборудованные новейшими вооружением. Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Он не стал называть точное число самолетов, которые могут достаться Киеву, уточнив, что эти F-16 позволят «бить за линией фронта». Также Украине передадут фюзеляжи, которые можно использовать для ремонта.

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«Самолеты, которые будут в летной пригодности, они будут с новейшим вооружением», — уточнил Эйде

Ранее норвежский портал Nettavisen сообщил, что Норвегия получила от США разрешение передать Украине 22 самолета F-16 и необходимое оборудование. Издание подчеркивает, что боеспособными на данный момент остаются лишь 12 истребителей. Состояние остальных не уточняется, но их смогут использовать для разбора на детали. Сроки передачи техники пока неизвестны.