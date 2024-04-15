Стало известно о возможном ударе по заводу ГСМ в Полтаве

Официальных сообщений о случившемся пока не поступало.

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Согласно информации от координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Полтаве на Украине зафиксирован удар. По его словам, по цвету дыма можно судить о возгорании горюче-смазочных материалов.

Подробности инцидента на данный момент не сообщаются, пишет «РИА Новости».

Ранее Песков назвал незаконным запрет экспорта из РФ алюминия и других металлов, а также Макрон заявил о намерении остановить текущие конфликты на время Олимпийских игр.