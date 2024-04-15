Несмотря на поставки автомобилей из стран НАТО, в составе формирований киевского режима остается большое количество техники, служившей еще в Киевском, Прикарпатском, Одесском военных округах Советской армии. Это ЗиЛ-131, ГАЗ-66, Урал-4320, КрАЗ-255Б, Камаз-4310 и другие.

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Имеется также большое количество машин, которые просто отобрали у гражданских владельцев. Например, недавно в составе небольшой колонны ВСУ были замечены трехосный вездеход ЗиЛ-157, использовавшийся, по всей видимости, для сельскохозяйственных целей, грузовик ГАЗ-53, самосвал ЗиЛ-130 и автобус КАвЗ-685. У последнего, выкрашенного в некое подобие пиксельного камуфляжа, отсутствует правая входная дверь, а в срезанной задней части стоит конструкция с двумя трубами.

Как можно понять, эти раритеты находятся в составе 9-го отдельного стрелкового батальона (9 ОСБ), который почему-то украинские источники называют "элитным". В него входят три "стрелецкие" роты, рота огневой поддержки, разведывательный и саперный взводы.

Заявляемая численность - около 500 человек (на деле гораздо меньше). Имеются ЗУ-23-2, 82-мм минометы 2Б9 "Василек". Бронетехника отсутствует - одни автомобили. Об их состоянии дает представление обнародованный ролик, который боевики, понимающие, чем все для них закончится, назвали "Дорога в один конец".