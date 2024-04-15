Зеленский приказал держать Часов Яр любой ценой

Президент Украины Владимир Зеленский дал команду главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому по удержанию Часов Яра любой ценой. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Резидент».

«Зеленский дал команду Сырскому бросить все силы на удержание Часов Яра», — передает telegram-канал.

Отмечается, что продержать территорию нужно до выступления украинского главы на конференции в Швейцарии.

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В офисе Зеленского добавили, что любое поражение Киева в конфликте обречет на провал выступление президента Украины. Подобная ситуация была с во время потери Авдеевки перед конференцией в Мюнхене.