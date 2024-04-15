В Британии рассказали, каким может быть ответ Израиля на удар Ирана

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Sky: Израиль может нанести прямой удар по Ирану или по прокси в Ираке и Сирии

Военный аналитик, экс-директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк заявил, что Израиль в ответ на атаку со стороны Тегерана может нанести прямой удар по Ирану или нанести ущерб его интересам в Сирии и Ираке. Его слова приводит Sky News.

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© Газета.Ru

По его словам, с воздушной атакой на территорию Ирана могут возникнуть «логистические проблемы», поскольку истребители не получат разрешения пролетать над Иорданией и Ираком. В то же время он отметил, что с ракетной атакой у еврейского государства не будет подобных проблем.

Кларк также не исключил, что Израиль может попытаться нанести ущерб прокси-силам Ирана в Ираке и Сирии. Это будет считаться «более умеренным ответом», считает эксперт.

«Или они могли бы попытаться сыграть дипломатически и просто продолжать обращаться в ООН и международные организации и заявлять, что хотят большего осуждения — я не думаю, что они сделают это, потому что это не заложено в ДНК израильского правительства», — сказал военный аналитик.

До этого крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир высоко оценил действия ЦАХАЛ по защите страны от атак Ирана, призвав к серьезному военному ответу на действия Тегерана.

«Пока впечатляющая защита – теперь нам нужна сокрушительная атака», — написал Бен-Гвир на странице в соцсети Х.

Ранее Болтон призвал Израиль лишить Иран ядерного оружия.

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