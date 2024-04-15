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В НАТО отметили способность российских войск адаптироваться к вызовам на фронте

Вооруженные силы (ВС) России успешно адаптируются к новым вызовам на фронте. Эту способность Российской армии отметил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи, сообщает Newsweek.

В НАТО отметили способность российских войск адаптироваться к вызовам на фронте
© globallookpress.com
«Самое тревожное то, что российские Вооруженные силы в прошлом году продемонстрировали растущую способность учиться и адаптироваться к боевым задачам, как в тактическом, так и в технологическом плане», — сказал он.

Каволи также добавил, что Россия восстанавливает силы гораздо быстрее, чем предполагалось по первоначальным оценкам Запада.

Ранее главком сил НАТО заявил, что в данный момент Украина находится в полной зависимости от военной поддержки Запада. Он подчеркнул, что если западные страны не продолжат поддерживать Украину, она может потерпеть поражение.

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