Кедми объяснил, почему Израиль не станет отвечать на атаку Ирана

Рассуждения в западной прессе о возможном ответе Израиля на атаку Ирана не имеют ничего общего с реальностью. Израильское руководство считает такой шаг неконструктивным. Более того, подобные действия привели бы к более напряженной обстановке на Ближнем Востоке, а это не отвечает интересам США. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

«Действительно, в Тель-Авиве есть мнение о необходимости ответить на иранскую атаку. Но общая позиция израильского политического и военного руководства, насколько мне известно, состоит в том, что такие действия были бы неконструктивными», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив». По его мнению, западная пресса, которая сейчас активно обсуждает возможные ответные шаги Израиля, действует, исходя из мелких личных интересов. «Они считают, что заявления Джона Болтона об «уничтожении иранской программы ядерного оружия» или другие воинственные призывы привлекут внимание к их СМИ. Это непрофессионально», – указал собеседник.

Кедми убежден: Израиль не станет предпринимать ответные шаги в военной плоскости.

«Во-первых, для этого необходима цель, ею мог бы стать ядерный проект Ирана. Но США считают возможным заморозить разработки Тегерана, поэтому прибегать к решению этого вопроса военным путем на данном этапе нет смысла. Такой удар может лишь привести к более напряженной обстановке на Ближнем Востоке», – пояснил спикер. «Во-вторых, Израиль сегодня не готов к вооруженному конфликту, – добавил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив». – В-третьих, в войне на Ближнем Востоке не заинтересованы Соединенные Штаты. Израиль не станет обострять отношения с Вашингтоном».

По мнению Кедми, еврейское государство не станет принимать и экономические ограничения против Тегерана. Такое развитие событий допускал Ибрахим Раиси. Собеседник отметил, что Израиль не имеет никаких экономических отношений с Ираном.

«Более того, если международные санкции не подорвали иранскую экономику, то как это может сделать Израиль? Да, у нас есть определенные успехи в экономике, но мы не экономический гигант, и у нас никогда не было цели подорвать иранскую экономику», – детализировал спикер.

О том, что Израиль скоро ответит на удар Ирана, сообщила газета The Wall Street Journal. По информации источников издания, это может произойти «уже в понедельник». При этом США не собираются участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана и подталкивают Тель-Авив к тому, чтобы он не предпринимал действий, которые способны расширить конфликт, пишет WSJ. В течение 14 апреля военный кабинет Израиля обсуждал, как государство ответит на иранскую атаку, но, по данным CNN, заседание завершилось без принятия решения, а армии было поручено разработать дополнительные варианты ответа.

Глава британского МИД призвал Тель-Авив воздержаться от ответа на атаку. «Если поставить себя на место Израиля, совершенно справедливо можно думать, что у них есть полное право дать ответ. Но мы призываем их не обострять ситуацию», – сказал Дэвид Кэмерон в интервью Sky News. По его мнению, самым разумным было бы признание «провалом» «иранского нападения».

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. По данным ЦАХАЛ, в обстреле принимали участие 185 БПЛА типа Shahed 238 и 110 баллистических ракет, но подавляющая часть снарядов была перехвачена системами ПВО Израиля и его союзников.

Вместе с тем, ABC News сообщает, что как минимум девять иранских ракет попали по двум израильским авиабазам. Американский канал уточняет, что пять баллистических ракет «прилетели» по военно-воздушной базе Израиля «Неватим». В результате поврежден транспортный самолет C-130, взлетно-посадочная полоса и складские помещения. Четыре ракеты попали по авиабазе Израиля в районе пустыни Негев, но данных о значительном ущербе нет. Операция под названием «Правдивое обещание» считается в Иране выполненной и завершенной.

Иранское издание IRNA, цитируя МИД страны, пишет о том, что налет на еврейское государство был осуществлен с опорой на «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН». К слову, в Совбезе ООН состоялось экстренное заседание, посвященное атаке Ирана на Израиль. Как отметил постпред России при организации Василий Небензя, нынешний виток эскалации был вызван «позорным бездействием СБ ООН». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о практических итогах иранской атаки.