Военкор RT показал работу бойцов ВС России на подступах Часова Яра
Военный корреспондент RT Влад Андрица показал работу бойцов ВС России на подступах Часова Яра. Военнослужащие рассказали ему, как им мешают вражеские беспилотники.
Бойцы 1486-го ленинградского полка участвуют в продвижении в сторону села Красного на юго-восточных подступах к Часову Яру: работают по вражеским «птичкам» в 2 км от Клещеевки (ДНР).
В момент разговора бойцов с военкором RT над позицией зависло украинское разведывательное крыло. Вслед за ним — несколько дронов-камикадзе для сброса кассетных снарядов с начинкой из гексогена и пластита.
Бойцы сбили один из вражеских БПЛА из крупнокалиберного пулемёта. Из автоматов обезвредили разбросанные кассетами «лампочки».
Военные ВСУ регулярно пытаются подобраться к железной дороге, которая по меридиану связывает Андреевку, Клещеевку и Курдюмовку. Российские бойцы успешно отражают по пять-шесть атак вражеских дронов в день на каждом из постов.
Ранее военный корреспондент RT Андрей Филатов показал кадры ближнего боя при штурме Авдеевки в Донецкой Народной Республике.