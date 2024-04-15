Машины скорой в российском регионе оборудуют системами борьбы с дронами

Машины скорой помощи в Белгородской области оборудуют системами борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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По его словам, подобные меры в первую очередь защитят бригады скорой от атак FPV-дронов. Он пояснил, что на автомобили установят специальные подавители и системы преобразования питания, из-за чего БПЛА будет терять связь с оператором на подлете к машине.

«Важно, что данная система не влияет на работу основных медицинских приборов, таких как кардиограф, аппарат ИВЛ и других. Связь в автомобиле также продолжает функционировать в штатном режиме», — отметил Гладков.

Ранее военный обозреватель полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что Министерство обороны России и Генеральный штаб активно разрабатывают новую тактику защиты Белгорода. Эксперт уточнил, что она включает в себя применение радиолокационных станций (РЛС) аэростатного типа.