Умер испытатель сверхзвуковых самолетов Квочур

Умер заслуженный летчик-испытатель сверхзвуковых самолетов Анатолий Квочур. Об этом во «ВКонтакте» сообщил его сын Николай Квочур.

Герой России, принимавший участие в испытаниях самолетов Су-17, МиГ-29 и МиГ-31, ушел из жизни в возрасте 71 года.

Родился Квочур 16 апреля 1952 года в селе Мазуровка Могилев-Подольского района Винницкой области Украинской ССР. В 1973 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков. В 1973-1977 года служил в ГДР. В 1978-1981 годы был летчиком-испытателем Комсомольского-на-Амуре авиационного завода.

Ранее на 95 году жизни умер известный британский ученый, нобелевский лауреат Питер Хиггс, предсказавший существование элементарной частицы, которая в дальнейшем была названа в его честь.