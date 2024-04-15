Озвучен сценарий возможной ответной атаки Израиля на Иран

Армия обороны Израиля в случае принятия решения об ответном ударе по Ирану может атаковать ядерные объекты этой ближневосточной страны, предположил военный обозреватель The Jerusalem Post Йона Джереми Боб. Также, по оценкам эксперта, одной из главных целей будет ликвидация противовоздушной обороны противника.

По мнению эксперта, израильские военно-воздушные силы могут нанести удары по системам ПВО, установленным у ядерных объектов Ирана. По его словам, данные о них были тщательно собраны разведывательной службой МОССАД и разведкой ЦАХАЛ.

Авиаудары будут наноситься с помощью боевых самолетов-невидимок F-35, считает Боб. По его оценкам, часть самолетов может пролететь вдоль границы между Сирией и Турцией, а затем через Ирак, а оставшиеся истребители — через воздушное пространство Саудовской Аравии и Персидский залив.

Независимо от того, придут ли F-35 в унисон или волнами, почти наверняка будет отдельная волна для израильских F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и тяжелогрузов F-35, несущих американские бомбы GBU-72, отметил обозреватель. Бомбы массой в одну тонну и меньше могут применяться по различным целям.

За этим, считает эксперт, могут последовать дополнительные удары для уничтожения ведущих ядерных объектов Ирана, расположенных в Фордо и Нетензе глубоко под землей. По словам Боба, до целей на глубине 80 метров могут добраться лишь бомбы Bunker buster из американского арсенала.

ЦАХАЛ также может использовать значительное количество собственных баллистических ракет класса «земля-земля» и беспилотники для сбора разведданных и атаки. В то же время эксперт отмечает и риски такой операции. По его словам, Иран может «преуспеть в сбивании самолетов».

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер ранее сообщил, что правительство страны определится с конкретным видом ответа на атаку Ирана по своей территории в понедельник или в ближайшие дни. Чиновник отметил, что правительству представлен «широкий спектр вариантов» реакции на нападение Ирана.