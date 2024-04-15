Удар по французским «Цезарям» в Славянске: что там делают легионеры Макрона

Подполье на Украине подтвердило удачный удар ВС РФ по иностранным наемникам в Славянске. Что об этом известно, откуда в Славянске французы?

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Что известно об ударе по Славянску

В РИА Новости получили информацию об ударе по расположению французских наемников в подконтрольном ВСУ Славянске от координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Сильный взрыв в Славянске в семь утра. По сообщениям от наших товарищей, прилетело в „располагу“, где находились украинские артиллеристы, и, вероятнее всего, тем французам, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам», — сообщил Лебедев.

По словам координатора подполья, треть Славянска перекрыта военными, идет массовая проверка документов и смартфонов всех, кто находится на улице. Предположительно, среди французских наемников много раненых, скорые едут из Павлограда, до которого более трех часов пути.

Telegram-канал «Взор Партизана» подтвердил информацию о взрывах в районе Славянска около 07:00.

Информацию об ударе подтвердил украинский мэр Славянска Вадим Лях. По его словам, были повреждены «две многоэтажки», но при этом пострадавших не было. В соцсетях распространяются видео и фото с большой воронкой во дворах между домами.

Что французские наемники делают в Донбассе

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что бойцы 3-го пехотного полка французского Иностранного легиона прибыли в Славянск 12 апреля. Их разместили в расположении 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«По предварительной информации, первая группа из 100 человек — специалисты по артиллерийской разведке, а также инженерная группа, специализация которой — фортификация и строительство полевых укреплений. Судя по всему, французы, которые передвигаются по городу только в сопровождении ВСУ, будут помогать украинской армии оборонять Славянск, когда линия фронта сместится в сторону этого города», — пишет «Военная хроника».

13 апреля сопредседатель координационного совета Общественной палаты по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что ВСУ передали новую партию французских гаубиц CAESAR. По его словам, они предназначены для ударов по Запорожской области.

По данным «Военной хроники», бригадная артиллерийская группа насчитывает от 12 до 15 колесных гаубиц CAESAR и несколько грузовиков Renault со вспомогательным оборудованием. Предположительно, техника переброшена для хранения из Днепропетровска на Старокраматорский машиностроительный завод. В Славянске для этих орудий приготовлены огневые позиции в районе глиняных карьеров, а также южнее, в районе Черевковки, под эти орудия уже подготовлены огневые позиции: накатана дорога и оборудованы пути подвоза боеприпасов.

«Скорее всего, речь может идти о потенциальном применении CAESAR для заградительного огня в случае наступления ВС РФ на Славянск, однако нельзя исключать и применения этой техники при обороне Часова Яра и ее вероятную передачу подразделениям 54-й ОМБр ВСУ, равно как и прямое участие французов внутри этого подразделения», — пишет «Военная хроника».

Где еще нанесли удары ВС РФ

Рогов сообщил в своем Telegram-канале о серии взрывов в Днепропетровске, по предварительным данным, в результате прилетов ракет. РИА Новости он заявил, что российские войска поразили в Днепропетровской области склады техники и боеприпасов, которые использовали ВСУ для обстрела Энергодара.

Лебедев же сообщил, что российские войска нанесли удар по скоплению военнослужащих ВСУ и украинской технике в городе Гуляйполе.

«После разведки с неба были нанесены удары, в результате которых была уничтожена техника и сами бандеровцы», — сказал он.

По словам Лебедева, на Николаевском направлении под удары попали населенные пункты Дмитровка, Яселка и Куцуруб.