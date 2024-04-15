Риттер назвал срок продолжительности жизни новой системы Patriot на Украине

Российские военные оперативно уничтожат поставленную Украине американскую систему ПВО Patriot, заявил в соцсети X экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

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Так он ответил на пост экс-главы правительства Швеции Карла Бильдта о том, что другие государства должны последовать примеру Германии и отправить системы противовоздушной обороны Украине.

Риттер подчеркнул, что нужно заменить потерянный вчера IRIS-T. Продолжительность жизни этой новой системы Patriot составляет меньше недели.

Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении украинской установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T.

Напомним, что российские военные уничтожили военных ВСУ и технику в Гуляйполе.