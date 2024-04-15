В Госдуме назвали приоритетную цель на Украине

Французские наемники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются приоритетной целью для российских военнослужащих. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в интервью РИА Новости.

15 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил об ударе по расположению французских наемников в Славянске Донецкой народной республики.

Власти Франции, санкционировавшие отправку военных на Украину, не смогут добиться успеха, считает депутат.

«Президент Франции Эммануэль Макрон (...) в конечном итоге сам упадет в яму, которую так усиленно старается вырыть для России», — заявил Шеремет.

Ранее стало известно о прибытии на Украину 100 солдат Французского Иностранного легиона. Группу наемников, в которую вошли специалисты по артиллерийской разведке, а также инженерная группа, перебросили в Славянск. Французские солдаты передвигаются по городу только в сопровождении солдат ВСУ.