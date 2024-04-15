По складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Краснополья в Сумской области был нанесен удар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева.

По словам Лебедева, был слышен сильный взрыв.

«Сумское направление. <...> Артиллерия, в том числе минометы и удары дронами... Дроном попали в небольшой склад, взрыв был слышен в нескольких километрах», — поделился координатор подполья.

Он добавил, что на этом же направлении под обстрел попал населенный пункт Великописаревка, куда прибыли новые подразделения украинских военных для ротации.

До этого Лебедев сообщал, что российские войска ударили по расположению Вооруженных сил Украины в подконтрольном им городе Славянск, где могли находиться французские наемники.

Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что в Славянск прибыла первая группа из 100 военных Французского Иностранного легиона.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.