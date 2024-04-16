В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области Украины прогремела серия взрывов, сообщает украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

© Pixabay

«В Хмельницкой области слышны взрывы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждало об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны России.

СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Ранее стало известно, что солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ) нанесли удар по расположению бойцов ВСУ в Николаевской области. Координатор местного подполья Сергей Лебедев уточнил, что российские солдаты атаковали позицию ВСУ в городе Новый Буг под Николаевом.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области Украины взрывом был поврежден объект инфраструктуры. Глава областного совета Николай Лукашук не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь.