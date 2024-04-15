Российские войска улучшили позиции в селе Работино и возле села Вербовое в Запорожской области, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По его словам, в Работино войска РФ отбили две атаки и улучшили позиции по переднему краю, а также разрушили вражеский опорник. В районе Вербового отбили две атаки, а затем не только улучшили позиции, но и взяли один опорник, сообщает РИА «Новости».

Также военные России добились успехов возле Малой Токмачки на том же направлении.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев отметил, что военнослужащие РФ группировки войск «Восток» улучшили положение.

Напомним, украинские военные возмутились изменениями в законодательстве.